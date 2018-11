Indústria entrega alternativa para superministério e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (5) para começar o dia bem informado:

Até onde vai o Magazine Luiza, agora com vento a favor? A varejista é uma das estrelas da bolsa, e deve apresentar outro balanço com forte expansão, hoje. Mas a valorização recente pode cobrar um preço.

Indústria sugere criar o Ministério da Produção, Trabalho e Comércio. Segundo o jornal Valor Econômico, dez entidades representantes do setor industrial no país levaram a proposta para Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

Sem Moro, Lava-Jato segue apuração do sítio de Atibaia. Gabriela Hardt ouve dois executivos da Odebrecht. Sergio Moro, por sua vez, inicia montagem da equipe do Ministério da Justiça.

Nomeação de Onyx Lorenzoni como ministro extraordinário é publicada. O deputado federal exercerá a função de coordenador da equipe de transição por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro.

Banqueiros pedem união para que o país possa “virar a página”. Segundo matéria da Folha de S. Paulo, para sócios do Itaú Unibanco, polarização afeta crescimento e deve ser combatida por governo.

IPC-Fipe sobe 0,48% em outubro e inflação acumulada no ano chega a 2,76%. A aceleração se deve basicamente aos preços de Alimentação, que deram um salto de 1,21% em outubro, após mostrarem alta marginal de 0,08% no mês anterior.

A um dia das eleições, traficante El Chapo é julgado nos EUA. Um dos maiores traficantes de drogas do mundo será julgado nesta segunda. A data é simbólica: um dia antes das eleições, e em meio a caravana de imigrantes.

1/3 do Congresso eleito é alvo de investigações. Levantamento feito pelo jornal Estado de S. Paulo leva em conta inquéritos no Supremo, ações criminais e por improbidade; PT, MDB e PP são os partidos com mais implicados.

Pelo menos 1,5 milhão de servidores estaduais correm o risco de ficar sem 13º. Segundo o jornal Estado de S. Paulo, este será o terceiro ano consecutivo que Estados terão problemas para cumprir o compromisso; Rio Grande do Sul, Minas, Rio e Rio Grande do Norte ainda não têm dinheiro em caixa.

STF resiste a propostas de endurecimento penal feitas por Bolsonaro. Ministros da Corte ouvidos pelo jornal O Globo disseram que não mudarão a jurisprudência com o novo governo.

Em retomada, setor de petróleo volta a contratar. Segundo jornal O Globo, preço da commodity em alta e calendário de leilões motivam as admissões.

Política e mundo

Crianças sofrem com desnutrição em um Iêmen em guerra há 4 anos. No país mergulhado em crise humanitária, a luta dos pequenos pela sobrevivência é diária.

“Pauta Bolsonaro” pode acelerar 11 projetos no Congresso ainda em 2018. Pelas contas de parlamentares, há ainda quatro semanas “livres” para votações de alguns dos temas antes das discussões sobre o Orçamento de 2019.

Trump contra Obama na reta final das legislativas nos EUA. A primeira disputa eleitoral desde que o bilionário chegou à Casa Branca definirá qual partido tomará o controle de ambas as câmaras do Congresso.

Coreia do Norte pode retomar programa nuclear. Pyongyang lançou a advertência através de um comunicado de um alto cargo do Ministério das Relações Exteriores, divulgado neste sábado.

Caravana migrante avança por estado mexicano de Veracruz rumo aos EUA. O presidente americano, Donald Trump, ameaçou enviar até 15.000 efetivos à fronteira com o México para impedir a passagem dos migrantes.

Entenda as eleições que podem mudar tudo para Trump e os Estados Unidos. Os americanos voltam às urnas nesta terça-feira, 6 de novembro. Veja tudo o que está em jogo para Trump e o país.

Declarações de Bolsonaro sobre política externa preocupam diplomatas. Presidente eleito declarou que pretende romper laços diplomáticos com países com governos de esquerda e fechar a embaixada brasileira em Cuba.

Twitter apaga 10 mil perfis falsos na véspera das eleições nos EUA. Mensagens desencorajavam os eleitores a irem às urnas nas eleições legislativas dos Estados Unidos que serão realizadas na próxima terça-feira (6).

STF prevê protagonismo maior no governo Bolsonaro. A expectativa é de que as eventuais “fricções” com outros Poderes devem aumentar na defesa de direitos de minorias e em temas polêmicos.

Sérgio Moro quer integrantes da Lava Jato no ministério. O magistrado já avalia nomes ligados à Polícia Federal, que voltará a ficar sob o comando da pasta, e à Receita Federal.

Enquanto você desligou

“Temo que essa aventura arruíne o liberalismo”, diz Eduardo Giannetti. Diante do projeto “neoliberal radical” do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, o economista Eduardo Giannetti se diz preocupado.

Os cartões de créditos com as menores taxas, segundo a Proteste. Alguns cartões anunciam não cobrar anuidade, mas vinculam a isenção a um gasto mínimo ou a um período.

Pintor Andy Warhol ganha exposição com 350 obras. Primeira retrospectiva do artista nos EUA em quase 30 anos começa no próximo mês, no Whitney Museum of American Art.

Manifestantes no Irã gritam “Morte à América” antes das sanções dos EUA. País sinalizou que vai reimpor de sanções sob o setor de petróleo do Irã.

Republicanos e democratas vão para as ruas às vésperas da eleições nos EUA. Na próxima terça-feira (6), eleitores vão às urnas nos Estados Unidos escolher novo Congresso e 36 governadores.

EUA fazem alerta a cidadãos na Tanzânia após repressão contra gays. A embaixada dos EUA na Tanzânia aconselhou os americanos a revisarem seus perfis de mídia social após o país anunciar a repressão à homossexualidade.