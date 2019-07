Indústria da China tem queda; pedágios mais caros e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (1º) bem informado:

As quentes do dia

PSL decide hoje sobre destaques no relatório da Previdência

Até a última sexta-feira, o partido ainda estudava atender a uma demanda da chamada “bancada da bala” para afrouxar a regra de transição

Novo CEO assume Kraft Heinz com missão de chegar logo ao século 21

Apenas este ano, a companhia perdeu 44% em valor de mercado. Com novo presidente, aposta em crescimento orgânico e inovação

Desemprego na zona do euro cai a 7,5% em maio, menor nível desde 2008

Resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal , que previam manutenção da taxa em 7,6%

Atividade industrial da China encolhe sob peso da guerra comercial

Leitura fraca sugere que a segunda maior economia do mundo ainda está perdendo força apesar de uma série de medidas de suporte ao longo do último ano

Pedágio sobe em SP sem oposição de caminhoneiros

É o primeiro grande aumento de pedágios desde o princípio de uma greve de caminhoneiros em abril, a primeira no governo de Jair Bolsonaro

De acordo com O Globo, Paulo Guedes fechou plano de privatizações

Estatais serão fechadas, mantidas ou vendidas. Ideia é dar início às mudanças depois que a reforma da Previdência for aprovada

Política e Mundo

Barroso vê “ataque criminoso” às comunicações de Moro e Deltan

Ministério Público arquivou o processo que investigava as supostas mensagens entre o então juiz e procuradores da Operação Lava Jato

Apoio a Bolsonaro divide grupos durante manifestação por Moro

Entre os oradores, estão o empresário Luciano Hang, dono da Havan, o senador Major Olímpio (PSL) e o cantor Latino

Líderes da UE se reúnem para discutir chefia do bloco

Líderes dos países membros falharam duas vezes até agora em fazer as principais nomeações

Enquanto você desligou

Expectativas em queda e um triunfo: os 6 meses de Bolsonaro na economia

Reversão das expectativas em relação ao crescimento brasileiro deu o tom do primeiro semestre do presidente

Plano Real, que segurou inflação, completa 25 anos

Pacote de medidas estabilizou economia brasileira

Atividade fabril da China recua mais rápido do que o esperado em junho

O crescimento da atividade do setor de serviços na China se manteve firme em junho

EUA podem retomar vendas de produtos para Huawei

Trump já tinha mencionado no sábado um possível afrouxamento das restrições americanas à gigante chinesa

Com demanda 5 vezes maior que oferta, Neonergia capta R$ 3,7 bi na B3

Bom resultado na abertura de capital ocorreu um ano depois que grupo de energia fracassou na mesma tentativa; BB vendeu sua participação na companhia

Saída de Jony Ive faz Apple perder US$ 8 bilhões

Designer responsável por diversos aparelhos da marca deixou a empresa para formar seu próprio estúdio, o LoveFrom

Símbolo da Lava Jato, refinaria Abreu e Lima é posta à venda por Petrobras

Presidente da estatal, Castello Branco informou que petroleira pretende vender uma unidade ainda em 2019, além de deixar transporte e distribuição de gás

Itaú Unibanco se prepara para novo mercado de crédito para veículos

Banco reduziu os campos a serem preenchidos pelos clientes em sites. Também está desenvolvendo uma plataforma mais simples para concessionários

Outra vítima do Brexit: o mercado acionário do Reino Unido

Índices de ações do Reino Unido estão encolhendo mais rápido do que qualquer outra grande bolsa global, segundo o Citigroup.

CSN, Qualicorp e JBS: as ações que mais subiram no 1º semestre

Na ponta negativa, Braskem, Ultrapar e B2W foram as piores dos últimos meses.

Acordo com UE põe fim a isolamento do Mercosul, diz Rubens Barbosa

Ex-embaixador do Brasil em Washington avalia que acerto entre os blocos econômicos não terá efeito prático antes de um ano e meio

Agências de inteligência hackearam Yandex, o “Google russo”, dizem fontes

O ataque da unidade de pesquisa e desenvolvimento foi planejado para fins de espionagem, em vez de perturbar ou roubar propriedade intelectual

Em junho, fluxo estrangeiro na Bolsa é positivo até dia 26

Depois de saídas bilionárias em abril e maio, houve entrada de recursos no mês.

Agenda

Nesta segunda-feira, primeiro dia do segundo semestre de 2019, será divulgado o Boletim Focus, com as expectativas do mercado para a economia brasileira. Nos EUA, o Institute of Supply Management (ISM) divulga o índice de atividade industrial do mês de junho, lembrando que nos últimos três meses o número esteve em queda. O ISM também libera os dados referentes ao emprego no setor manufatureiro do mês de junho. Há, também, reunião da OPEP. Já na Zona do Euro, o Eurostat atualiza a taxa de desemprego, que vem em tendência de queda nos últimos anos. Por fim, o Markit Economics solta o índice de atividade industrial (PMI) referente ao mês passado.