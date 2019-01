Índios fazem grave acusação sobre ministra em revista e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (31) para começar o dia bem informado:

Índios dizem que filha adotiva de Damares foi levada irregularmente

Segundo índios disseram a revista, Lulu deixou a aldeia levada pela amiga de Damares, Márcia Suzuki, para fazer um tratamento dentário, mas nunca mais voltou

Bradesco fecha trimestre com lucro maior e inadimplência em queda

O banco anunciou hoje lucro ajustado de R$ 5,830 bilhões no último trimestre de 2018, com alta de 6,6% em relação aos três meses antecedentes e de 19,9% em 12 meses.

Lucro líquido do Bradesco sobe para R$21 bilhões em 2018

O banco anunciou hoje lucro líquido recorrente de R$ 5,830 bilhões no quarto trimestre de 2018, 19,9% maior ante um um ano antes, de R$ 4,862 bilhões

Bolsonaro vai incluir militares na reforma da Previdência, diz Marinho

“Quem vai definir o timing é o presidente”, disse o secretário. Paulo Guedes defende que proposta para militares seja enviada junto com a da reforma.

Cidades temem perda de receita com minas fechadas

Prefeitos temem desemprego e a queda na receita. Municípios já enfrentam dificuldades por conta da crise no estado.

No 7º dia após desastre, esperança diminui e número de vítimas aumenta

Em levantamento atualizado, as autoridades contabilizam 99 mortos e 259 desaparecidos por causa do desastre.

Congresso se omite e multa máxima de agência a mineradora é de R$ 3,2 mil

O Estadão informa que o decreto de junho prevê valor irrisório para sanção a empresas de grande porte por órgão federal. Apesar de bloqueio de R$ 11 bilhões pela Justiça; multas à Vale por Brumadinho até agora são de R$ 350 milhões.

População de 3,5 milhões vive em cidades com barragem de risco

Reportagem da Folha de S. Paulo aponta relatório da Agência Nacional de Águas, que classifica 45 reservatórios como vulneráveis.

Vale começa a fazer doações a vítimas em Brumadinho

Doações de 100 mil reais serão feitas a famílias de vítimas. Prefeito de Mariana alerta para atenção às indenizações.

“No Rio de Janeiro a milícia não é um poder paralelo. É o Estado”

Sociólogo que estuda as milícias há 26 anos diz que a família Bolsonaro é herdeira política de deputados ligados a grupos de extermínio nos anos 90.

Bradesco divulga resultados em meio a disputa com Santander

O banco espanhol tomou do brasileiro o segundo posto entre os mais rentáveis do país, atrás apenas do Itaú.

Com maquininhas e Natura, Santander foca no empreendedor e pessoa física

Banco, que teve lucro de R$ 12 bilhões em 2018, espera crescimento nas linhas de crédito para pessoa física, micro empreendedores e pequenas empresas.

Amazon: crescimento a todo vapor graças às vendas de fim de ano

Dados da Mastercard mostram que as compras na internet cresceram 19,1% no fim de 2018. Varejista divulga resultados hoje.

Resultados encerram era Polman na Unilever

Números de hoje marcam o fim da era Paul Polman e lançam luz sobre o futuro da companhia.

Política e mundo

Sem experiência, defensora do ensino domiciliar assume pasta na educação

Maria Eduarda Mostaço não tem atuação em sala de aula ou formação acadêmica na área da educação e defendeu ensino domiciliar em TCC.

Decisão sobre mesa do Senado pode não ser concluída na sexta

Pelo menos nove senadores manifestaram interesse em concorrer à presidência da Casa.

Guaidó ignora ordem do Supremo que o proíbe de sair da Venezuela

Medidas contra presidente autodeclarado ocorreu após ameaças dos EUA para aqueles que tentassem prejudicar o líder opositor.

Enquanto você desligou…

Petrobras vende refinaria de Pasadena para empresa francesa

O valor do contrato é US$ 562 milhões, sendo US$ 350 milhões pelo valor das ações e US$ 212 milhões, de capital de giro.

Reforma da Previdência é só uma e inclui militares, diz Mourão

Segundo vice-presidente, proposta será enviada ao Congresso ainda no primeiro semestre em uma PEC e um projeto de lei.

Brumadinho tem 99 mortos e 259 desaparecidos, segundo Defesa Civil

Os dados foram atualizados no final da tarde desta quarta-feira (30) em entrevista coletiva.

Ibama: tragédia de Brumadinho destruiu 269,84 hectares

Mistura de rejeito e água percorreu 98 km ao longo do Rio Paraopeba e está agora no município de São José da Varginha (MG).

Bolsonaro recebe alta da UTI, mas segue com visitas restritas, diz boletim

Presidente não apresenta sinais de infecção e já fez exercícios de fisioterapia respiratória e motora.

Ministério da Economia reduziu 2,9 mil cargos em comissão

Redução é consequência da fusão de 4 antigos ministérios: Fazenda; Planejamento; Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e Trabalho.

Saúde libera verba extra de R$ 192 milhões para Minas Gerais

Recurso extra será usado para tentar reduzir a crise no setor que o Estado enfrenta, agravada com o rompimento da barragem em Brumadinho.

Petrobras faz pagamento de US$ 682,6 milhões por acordo com DoJ e SEC

Acordo referente às irregularidades apuradas durante a Operação Lava Jato foi homologado judicialmente na última sexta-feira.

Cade firma acordo com Correios para encerrar investigação contra estatal

Os Correios pagarão R$ 21,9 milhões e se comprometeram a cessar as práticas irregulares.

Todos os aeroportos do país deverão ser concedidos em 4 anos

No mesmo período está prevista a extinção da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Facebook tem receita trimestral de US$ 16,91 bi e supera estimativas

Casos de escândalos relacionados ao vazamento de informações dos usuários não abalaram lucros da empresa, que teve alta de 6,4% nas ações.

Microsoft lucra US$ 8,42 bi no 2º trimestre fiscal, mas frustra previsão

Analistas previam um lucro de US$ 1,09; Mesmo período do ano anterior, companhia resgistrou prejuízo líquido de US$ 6,3 bilhões.

Agenda

Nesta quinta-feira (30), será divulgada no Brasil a taxa de desemprego. Na Zona do Euro, serão divulgados o PIB anual e trimestral, a taxa de desemprego e os discursos de Coeuré e Mersch do BCE.