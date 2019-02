Índices sobem mais de 1% após comunicado do Fed

Nova York – As bolsas dos Estados Unidos subiam nesta quinta-feira, com todos os principais índices acionários subindo mais de 1 por cento, ampliando o rali da sessão anterior após o comunicado do Federal Reserve, banco central norte-americano.

Às 14h11 (horário de Brasília), o índice Dow Jones avançava 1,05 por cento, para 17.539 pontos. O índice Standard & Poor’s 500 tinha valorização de 1,03 por cento, para 2.033 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subia 1,2 por cento, para 4.700 pontos.

O S&P havia registrado seu melhor dia desde outubro de 2013 na quarta-feira, após o Fed mostrar otimismo sobre a economia dos EUA e dizer que vai adotar uma postura paciente em relação à alta dos juros.

“O resultado final é que (a alta de juros em) junho ainda está em jogo e mesmo os mais expansionistas precisam apertar a política monetária quando os números começam a parecer bons”, disse o estrategista global de mercados do JPMorgan Funds, James Liu.

O número de pedidos de auxílio-desemprego caiu em 6 mil, para 289 mil segundo dados sazonalmente ajustados, ante expectativas de 295 mil, sugerindo que o mercado de trabalho continua a se fortalecer.

O Markit informou que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) preliminar atingiu 53,6 em dezembro, contra a leitura final de novembro de 56,2 e bem abaixo das expectativas de economistas de alta a 56,9. Contudo, o índice permaneceu acima de 50, indicando expansão.