Índices europeus têm pior semana em mais de um ano

Milão – Os principais índices acionários europeus registraram a maior perda semanal em mais de um ano nesta sexta-feira com menor apetite ao risco e a decepção com os resultados do Deutsche Bank pressionando o setor bancário para baixo.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 1,37 por cento, a 1.523 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 1,38 por cento, a 388 pontos.A queda de mais de 5 por cento nas ações do banco alemão e perdas na maioria dos setores pesaram sobre o STOXX 600, que teve a quinta sessão seguida de recuo.

Na semana, o índice acumulou queda de 3,1 por cento, maior perda semanal desde novembro de 2016, pressionado pela alta dos rendimentos dos títulos diante de expectativas de aperto da política monetária e fortalecimento do euro, em parte devolvendo os ganhos de janeiro por otimismo com o crescimento econômico global.

O setor bancário, que se beneficiou no início do ano de uma rotação em ações cíclicas, caiu 1,1 por cento, também pressionado por perdas nos bancos espanhóis Caixabank e Sabadell após seus resultados trimestrais. O índice teve sua pior semana em seis meses.

O Deutsche Bank caiu 6,2 por cento, tendo atingido seu nível mais baixo desde novembro mais cedo na sessão. A instituição registrou o terceiro prejuízo anual consecutivo em 2017, diante de uma queda na receita do banco de investimento e afetado pela reforma tributária nos Estados Unidos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,63 por cento, a 7.443 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,68 por cento, a 12.785 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,64 por cento, a 5.364 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,44 por cento, a 23.202 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,81 por cento, a 10.211 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,61 por cento, a 5.516 pontos.