Índices europeus recuam mesmo após resultado corporativo positivo

Londres – Os mercados acionários europeus tiveram leve queda nesta quinta-feira, uma vez que os resultados corporativos falharam em melhorar a confiança após uma nova onda de especulações sobre aumentos mais rápidos na taxa de juros dos Estados Unidos ter prejudicado o apetite por risco globalmente.

Uma hora depois da abertura, a publicação do índice de confiança empresarial alemão, que caiu mais do que o esperado em fevereiro, e uma revisão para baixo no crescimento econômico do Reino Unido cimentou o pessimismo, embora a recuperação em Wall Street das perdas do dia anterior tenha ajudado os índices a saírem das mínimas.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,15 por cento, a 1.489 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,2 por cento, a 380 pontos.”Os mercados de ações estão mais fracos hoje, depois que o Federal Reserve divulgou a ata de sua reunião mais recente na noite passada”, disse David Madden, analista do CMC Markets.

O Barclays teve o melhor desempenho entre as blue-chips, com alta de 4,4 por cento, depois de se comprometer a restaurar seu dividendo em 2018.

A dinamarquesa Genmab, maior empresa de biotecnologia da Europa, teve o melhor desempenho no STOXX 600, com ganhos de 19 por cento, depois de assegurar aos investidores o crescimento nas vendas do remédio para câncer de sangue Darzalex neste ano.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,40 por cento, a 7.252 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,07 por cento, a 12.461 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,13 por cento, a 5.309 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,84 por cento, a 22.463 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,54 por cento, a 9.876 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,32 por cento, a 5.450 pontos.