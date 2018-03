Índices europeus recuam após Trump demitir secretário de Estado

Londres – Os mercados acionários europeus fecharam em queda nesta terça-feira uma vez que o euro avançou diante das perdas do dólar após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitir o secretário de Estado, Rex Tillerson.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 1 por cento, a 1.468 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,98 por cento, a 375 pontos.

O índice alemão DAX e seus componentes voltados para exportação foram os mais afetados, em queda de 1,6 por cento.

A moeda da zona do euro, em alta que tipicamente afeta as blue-chips europeias, avançou cerca de 0,5 por cento contra o dólar nesta terça-feira.

“Há o efeito Tillerson e há o efeito euro/dólar”, disse o operador da Oddo Securities Mikael Jacoby, destacando que os investidores provavelmente viram a saída de Tillerson como um bom motivo para realizar lucros após seis dias de ganhos.

A saída de Gary Cohn do cargo de assessor econômico do presidente dos EUA, Donald Trump, e preocupações com uma possível guerra comercial global já haviam agitado os mercados financeiros globais.

O setor de serviços públicos recuou 0,25 por cento, com as perdas limitadas pela demanda pelas alemãs RWE e E.ON, no momento em que elas planejam dividir os ativos da elétrica Innogy.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 1,05 por cento, a 7.138 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,59 por cento, a 12.221 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,64 por cento, a 5.242 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,32 por cento, a 22.690 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,37 por cento, a 9.691 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,23 por cento, a 5.425 pontos.