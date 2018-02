Índices europeus avançam conforme foco muda para bancos centrais

Londres – Os principais índices acionários europeus subiram nesta segunda-feira com ganhos entre as bolsas regionais e setores industriais, conforme o foco mudou gradualmente da temporada de resultados para a política monetária e a eleição italiana no domingo.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,48 por cento, a 1.500 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,5 por cento, a 383 pontos.

As ações devolveram parte de seus ganhos após declarações do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, sugerindo que o banco ainda está confiante de que a inflação está em tendência de alta, sustentando as expectativas do mercado de que o banco finalmente encerrará seu programa de compra de ativos este ano.

O novo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dará seu primeiro depoimento à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos na terça-feira.

Várias ações em que os investidores vinham apostando contra agora apresentam fortes ganhos sem nenhum anúncio corporativo para justificar a alta.

Um operador mencionou a empresa de satélite SES, com alta de 9,7 por cento, a empresa de empacotamento de remédios Gerresheimer, que subiu 2,4 por cento, e a fabricante de tubulações Vallourec, com ganhos de 4,6 por cento.

“Os investidores estão ficando mais confiantes em voltar a comprar no mercado, e a memória de fortes vendas no início do ano continua a diminuir”, disse o analista do CMC Markets David Madden.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,62 por cento, a 7.289 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,35 por cento, a 12.527 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,51 por cento, a 5.344 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,15 por cento, a 22.706 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,81 por cento, a 9.902 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,13 por cento, a 5.476 pontos.