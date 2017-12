Índices em Wall St fecham em queda antes de feriado

Npva York – Os principais índices de Wall Street fecharam em queda nesta sexta-feira, com negociações leves antes do feriado de Natal ampliando perdas em diversos índices blue-chips, incluindo a Nike.

O Dow Jones caiu 0,15 por cento, a 24.746 pontos, o S&P 500 perdeu 0,07 por cento, a 2.682 pontos e o Nasdaq Composite recuou 0,09 por cento, a 6.959 pontos.

As ações da Nike caíram 2,5 por cento após a companhia projetar crescimento em linha ou ligeiramente abaixo do esperado na receita do trimestre atual, refletindo suas dificuldades no mercado norte-americano.

A ação da UnitedHealth Group Inc operava em queda de 0,7 por cento após o plano de saúde concordar em compras a companhia de saúde chilena Banmedica por 2,8 bilhões de dólares.

Investidores estão diminuindo o ritmo antes do feriado de Natal na segunda-feira, quando o mercado ficará fechado.

“Tem sido uma semana forte”, disse Mark Luschini, estrategista-chefe de investimentos da Janney Montgomery Scott na Filadélfia. “Se o mercado está com uma pequena alta ou uma pequena queda não é indicativo de tendências maiores… É fácil empurrar as coisas quando não há muitas pessoas operando.”

De fato, os principais índices de Wall Street caminhavam para encerrar a semana em alta, impulsionados por uma histórica reforma do código tributário dos Estados Unidos.

O presidente norte-americano, Donald Trump, assinou a lei da reforma tributária de 1,5 trilhão de dólares dos republicanos nesta sexta-feira e também aprovou uma lei de gastos de curto prazo que evita um possível encerramento do governo.