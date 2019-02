Índices de Wall Street recuam e Apple cai após lançamento

Nova York – As ações norte-americanas caíram nesta terça-feira com destaque para Apple, e a remuneração dos bônus atingindo o maior patamar em um mês com preocupações de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) poderá elevar as taxas de juros mais cedo que o esperado por alguns investidores.

O Dow Jones caiu 0,57 por cento, para 17.013 pontos, o S&P 500 perdeu 0,65 por cento, para 1.988 pontos e o Nasdaq caiu 0,87 por cento, para 4.552 pontos.

Todos os dez setores do S&P 500 fecharam em queda. As ações da Apple, que subiram mais de 4,8 por cento no início do pregão após a companhia lançar seu relógio inteligente, caíram 0,4 por cento.

A Apple também anunciou dois iPhones maiores. Os títulos do Tesouro de 10 anos subiram para 2,5 por cento.

Ações de setores com altos níveis de pagamentos de dividendos, incluindo as de concessões públicas, estavam entre as maiores perdas do dia. Os setores de concessões públicas e telecomunicações caíram 1,2 por cento cada.

As melhoras na economia norte-americana podem forçar o Federal Reserve a apertar mais cedo a política monetária, disse Doug Cote, estrategista-chefe da Voya Investment Management.

Entre os líderes de negócios na Bolsa de Nova York estavam o papel da Petrobras, que caiu 2,83 por cento, e a Pfizer, com queda de 0,58 por cento.