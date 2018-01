Índices de Wall Street caem pressionados por ações de saúde

As ações dos EUA caíram pela segunda vez consecutiva nesta terça-feira, com o Dow registrando a maior queda em dois dias desde setembro de 2016, pressionado por ações do setor de saúde e pelo aumento do rendimento dos Treasuries dos EUA.

O índice Dow Jones caiu 1,37 por cento, a 26.077 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 1,089878 por cento, a 2.822 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,86 por cento, a 7.402 pontos.

O Dow também teve sua maior retração diária desde maio de 2017 e a queda de 1,37 por cento no dia foi a segunda maior para um único dia desde a eleição de Donald Trump.

Os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos subiram para máximas em vários anos após o início da reunião de dois dias do Federal Reserve, banco central norte-americano, que poderia jogar luz sobre as perspectivas econômicas e de alta das taxas de juros adotadas pelo banco.

“Os investidores estão se recuperando do fato de que os juros aumentaram”, disse Jonathan Mackay, estrategista de investimento da Schroders.

O movimento de venda elevou preocupações dos operadores com um possível choque de curto prazo nas ações e o indicador de volatilidade Cboe, amplamente utilizado em análises de curto prazo sobre as ações nos EUA, subiu 0,95 pontos, a 14,79, seu fechamento mais alto desde 17 de agosto.

As ações do setor de saúde derrubaram os principais índices depois de informações de que a Amazon.com, Berkshire Hathaway e JPMorgan Chase&Co formarão conjuntamente uma empresa para ajudar a controlar os custos com seus funcionários nos EUA.

O índice S&P 500 Healthcare foi o que mais recuou nesta terça-feira entre os 11 principais setores, com queda de 2,13 por cento.