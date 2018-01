Índices das bolsas nos EUA batem recordes pelo 3º dia consecutivo

Nova York – Os índices Dow Jones Industrial, S&P 500 e Nasdaq Composite registraram novos recordes em Wall Street pelo terceiro dia consecutivo, com os investidores mantendo otimismo com o cenário econômico nos Estados Unidos.

Principal indicador da Bolsa de Nova York, o Dow Jones subiu 0,88%, para 25.295,87 pontos e acumulou valorização de 2,19% na primeira semana de 2018, o melhor resultado para este período desde a de 2006. O seletivo S&P 500 avançou 0,7%, para 2.743,15, e o índice composto da Nasdaq teve ganho de 0,83% e fechou aos 7.136,56 pontos.

Os investidores mantiveram o bom humor mesmo com a divulgação, antes da abertura da jornada de negociações, de um dado negativo sobre a criação de empregos em dezembro nos Estados Unidos. O Departamento do Trabalho informou que a economia do país criou 148 mil novos postos de trabalho, menos do que o esperado pelos analistas do setor. O índice de desemprego, porém, se manteve estável pelo terceiro mês seguido em 4,1%.

Os títulos da Boeing tiveram a alta mais expressiva do dia no Dow Jones (4,1%), seguidos pelos de Visa (2,39%), UnitedHealth (1,91%), Caterpillar (1,58%), Cisco Systems (1,38%), Microsoft (1,24%), Apple (1,14%), Home Depot (1,04%) e United Technologies (0,86%).

As quedas mais acentuadas foram das ações de JPMorgan Chase (-0,64%), Walt Disney (-0,54%), Goldman Sachs (-0,51%), Verizon (-0,23%) e Travelers (-0,18%).

No fechamento do pregão, a onça do ouro caía para US$ 1.320,90, e a rentabilidade dos títulos da dívida pública americana com vencimento em dez anos subia para 2,472%.