Índices da Ásia fecham em alta pela 6ª semana seguida

Xangai — Os índices acionários da China recuaram nesta sexta-feira, mas registraram a sexta semana seguida de ganhos diante do alívio nas tensões no Oriente Médio e sinais de recuperação econômica, antes da assinatura do acordo comercial com os Estados Unidos na próxima semana.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, perdeu 0,03%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,08%.

Na semana, o índice de Xangai subiu 0,28% e o CSI300 ganhou 0,44%, ambos chegando à sexta semana seguida de ganhos.

Na sexta-feira o subíndice do setor financeiro caiu 0,18%, o de consumo subiu 0,41%, o imobiliário teve queda de 1,47% e o de saúde avançou 0,57%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,47%, a 23.850 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,27%, a 28.638 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,91%, a 2.206 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,45%, a 12.024 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,26%, a 3.255 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,80%, a 6.929 pontos.