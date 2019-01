Índices chineses fecham em alta após corte da taxa de compulsório

XANGAI (Reuters) – Os índices acionários chineses fecharam em alta nesta segunda-feira após o banco central ter agido para sustentar o crescimento da economia com um amplo corte na proporção de dinheiro que os bancos devem manter como reservas, mas a incerteza sobre a economia e as perspectivas para o comércio continuaram pesando sobre o mercado.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,61 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,72 por cento.

O subíndice do setor financeiro recuou 0,23 por cento, o de consumo teve alta de 1,08 por cento, enquanto o subíndice de saúde avançou 0,27 por cento.

O Banco do Povo da China informou na sexta-feira que está cortando o compulsórios bancário pela quinta vez no período de um ano, liberando 116 bilhões de dólares para novos empréstimos, à medida que tenta reduzir o risco de uma desaceleração econômica acentuada. No entanto, analistas minimizaram o impacto do corte da taxa de compulsório.

“O corte de 1 ponto percentual no compulsório já era altamente esperado, não foi um fator de mudança”, disseram analistas do Nomura em uma nota nesta segunda-feira.

“Acreditamos que o espaço será limitado para o mercado continuar a cair em relação à sua posição atual. Mas os ciclos econômico e de crédito permanecem de queda, a lucratividade corporativa e o crescimento do desempenho estão enfraquecendo, e há um limite para um afrouxamento adicional nas políticas macroeconômicas”, disseram analistas da Guodu Securities em nota.

