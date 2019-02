Wall Street avança com Citigroup e dados de vendas no varejo

Nova York – As bolsas norte-americanas subiam nesta segunda-feira com o otimismo decorrente de resultados melhores do que o esperado do Citigroup e de vendas no varejo nos Estados Unidos, juntamente com uma recuperação em ações do setor de energia, que estimularam investidores a comprarem ações.

Às 15h10 (horário de Brasília), o índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançava 0,68 por cento, para 13.419 pontos. O índice Standard & Poor’s 500 tinha valorização de 0,62 por cento, para 1.437 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subia 0,40 por cento, para 3.056 pontos.

As ações do Citigroup Inc subiam mais de 4 por cento, para 36,30 dólares, e davam a maior alta ao S&P 500 depois que o terceiro maior banco dos EUA mostrou lucro trimestral ajustado mais alto na comparação com o mesmo período do ano passado, superando as expectativas.

Investidores permanecem cautelosos sobre a Europa, esperando sinais de que a Espanha esteja pronta para pedir formalmente um resgate, o que parece ser necessário para lidar com sua crise da dívida.

Tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 estão sendo bem-sucedidos em defender seus níveis de suporte técnico na média-móvel de 50 dias, algo que as quedas da última semana ameaçaram romper.

Depois de flertar com suas maiores altas em cinco anos em meados de setembro, o S&P 500 recuou na semana passada. O índice fechou a semana com queda de 2,2 por cento, registrando na ocasião o pior desempenho semanal em quatro meses, com preocupações sobre a força de resultados corporativos.

“Depois de grandes declínios na semana passada, nós tivemos resultados fortes do Citi e notícias positivas da Europa. No curto prazo, isso alivia o estresse europeu e permite que o foco fique em balanços e no consumo dos EUA”, disse o estrategista da Prudential Financial em Newark, Nova Jersey, Quincy Krosby.

Dando suporte adicional à alta desta segunda-feira, as ações do setor energético mostraram recuperação, com os preços do petróleo reduzindo as perdas vistas mais cedo, que empurraram suas cotações para abaixo de 90 dólares o barril. O índice de energia do S&P subia 0,44 por cento.

As vendas no varejo subiram 1,1 por cento em setembro, acima do crescimento de 0,8 por cento que foi antecipado, mas uma pesquisa mostrou que o índice de atividade manufatureira de Nova York caiu pelo terceiro mês seguido em outubro.