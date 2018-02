Índices acionários europeus terminam semana estáveis

Milão/Londres – Os mercados acionários europeus fecharam em alta nesta sexta-feira depois de uma sessão agitada, registrando um ganho semanal modesto, conforme investidores digeriam uma série de resultados corporativos, incluindo números decepcionantes do Royal Bank of Scotland e da Valeo.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,23 por cento, a 1.493 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,22 por cento, a 381 pontos.

Na semana, o STOXX ganhou 0,16 por cento, na segunda alta consecutiva desde a correção do mercado no início do mês.

“O STOXX está a caminho de encerrar a semana estável, à medida que o mercado estabiliza e a volatilidade acalma”, disse Chris Beacuchamp, analista chefe de mercado na IG, pouco antes do fechamento.

“Ainda que não tenha havido muita alta, navegamos com sucesso mais uma semana sem uma venda generalizada, um desenvolvimento alentador que claramente é um bom sinalizador para a semana que vem.”

O RBS caiu 4,8 por cento depois de registrar o primeiro lucro anual desde 2007. Operadores disseram que o resultado ficou abaixo das expectativas, ao mesmo tempo em que pesou a falta de novidades sobre um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos por venda incorreta de títulos tóxicos lastreados em hipotecas.

A fabricante francesa de autopeças Valeo recuou 11 por cento para a mínima de seis meses, tornando-se a maior queda do STOXX 600. Seu lucro no segundo semestre caiu devido a taxas de câmbio adversas e aos preços das matérias-primas.

Já o setor de telecomunicações foi impulsionado por uma alta de 5 por cento do BT Group, depois que o regulador britânico do setor, OFCOM, determinou um teto mais generoso para os preços que a empresa pode cobrar dos rivais para usarem seu serviço de banda larga rápida.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,11 por cento, a 7.244 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,18 por cento, a 12.483 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,15 por cento, a 5.317 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,93 por cento, a 22.672 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,55 por cento, a 9.822 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,36 por cento, a 5.469 pontos.