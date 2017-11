Índices acionários europeus recuam após recuperação do euro

Milão – Os mercados acionários europeus recuaram nesta quarta-feira após dias dias de ganhos, liderados pelo índice alemão DAX, que foi pressionado pela recuperação do euro e pelo impasse nas tentativas de formar um novo governo na Alemanha.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,25 por cento, a 1.522 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,27 por cento, a 387 pontos.

O DAX perdeu 1,2 ponto após fortes ganhos na sessão anterior, enquanto o euro tinha alta de cerca 0,4 por cento ante o dólar.

O STOXX 600 registrou uma alta líquida de 0,7 por cento nos últimos três dias após pequena correção mais cedo neste mês que derrubou o índice das máximas de dois anos.

A maior queda no STOXX foi registrada pelo grupo de telecomunicações Altice, que recuou para o pior nível desde 2014 ao fechar em queda de 8,8 por cento.

Já a maior alta ficou com a operadora SSP Group, após superar as expectativas para os resultados do ano e propor um dividendo especial. Os papéis da empresa subiram 8,6 por cento, para máxima recorde.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,10 por cento, a 7.419 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,16 por cento, a 13.015 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,25 por cento, a 5.352 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,05 por cento, a 22.315 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,21 por cento, a 10.013 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,26 por cento, a 5.305 pontos.