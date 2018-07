Índice S&P sobe em NY e atinge maior nível desde fevereiro com Alphabet

Nova York – O índice acionário norte-americano S&P 500 fechou esta terça-feira no maior nível desde 1º de fevereiro, com fortes resultados da Alphabet, dona do Google, reforçando as expectativas de temporada de resultados robustos.

O índice Dow Jones subiu 0,79 por cento, a 25.241 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,48 por cento, a 2.820 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou leve perda de 0,01 por cento, a 7.840 pontos.

As ações da Alphabet Inc. alcançaram o recorde de 1.275 dólares após os resultados trimestrais da empresa de buscas online terem superado as estimativas de Wall Street. As ações fecharam em alta de 3,9 por cento, 1.258,15 dólares.

A empresa controladora do Google foi o maior impulsionador do S&P 500 nesta sessão, mas outras empresas do chamado grupo FANG de ações também subiram. As ações do Facebook e da Amazon tiveram valorização de 1,8 e 1,5 por cento, respectivamente. Ambas as empresas relatam lucros no final desta semana.

“Vimos alguns retornos positivos chegarem hoje”, disse a chefe de pesquisa de mercado de capitais da John Hancock Investments, em Boston, Emily Roland. “Os investidores são capazes de se concentrar nos fundamentos novamente e olhar para o que está acontecendo do ponto de vista dos lucros.”

Até agora, em 2018, o Nasdaq subiu 13,6 por cento, mais que o dobro do ganho de 5,5 por cento do S&P 500.

Alguns investidores disseram que a reversão do Nasdaq neste pregão indicou alguma realização de lucro por preocupações persistentes sobre questões comerciais.