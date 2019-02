Bovespa oscila perto da estabilidade com altas e baixas

São Paulo – A bolsa paulista trabalhava com seu principal índice próximo da estabilidade na manhã desta sexta-feira, com o avanço de papéis do setor de educação e da mineradora Vale sendo contrabalançado pelo declínio de ações do segmento financeiro, após o governo federal elevar tributação no setor, em mais uma medida para melhorar as contas públicas.

Às 10h20, o Ibovespa tinha variação negativa de 0,16 por cento, a 55.024 pontos, com agentes financeiros também na expectativa do anúncio do contingenciamento do Orçamento à tarde.