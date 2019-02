Índice inicia pregão no vermelho após dados do PIB

São Paulo – A bolsa iniciava a sexta-feira no vermelho após três sessões consecutivas de alta do Ibovespa, com o mercado repercutindo a queda maior que a esperada do Produto Interno Bruto (PIB) do país no segundo trimestre.

Às 10h15, o Ibovespa recuava 1,56 por cento, a 46.972 pontos, pressionado principalmente por Itaú Unibanco e Bradesco e em linha com a queda dos futuros do índice norte-americano S&P 500.

O PIB brasileiro encolheu 1,9 por cento no segundo trimestre deste ano sobre os três meses anteriores, confirmando que a economia entrou oficialmente em recessão técnica, ante expectativa de queda de 1,7 por cento. (Por Priscila Jordão, edição Alberto Alerigi Jr.)