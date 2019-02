Índice europeu de ações sobe após comentários de Barroso

Londres – O principal índice das ações europeias fechou em alta nesta quarta-feira, num rali motivado por esperanças de que um plano do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, de apresentar opções para a introdução de bônus comuns da zona do euro ajude a amenizar a crise de dívida do bloco.

Contudo, a sessão foi volátil, e Barroso disse que o plano não é considerado uma solução permanente para a crise de dívida soberana da zona do euro, enquanto a Alemanha tem tido reservas sobre um bônus comum da zona do euro .

“O mercado talvez queira ter um rali de alívio de vez em quando, mas, estruturalmente, ainda temos muitos desafios”, disse o estrategista-chefe da Kames Capital, Bill Dinning, que administra 77 bilhões de dólares em ativos.

“Os bônus em euro fazem sentido, mas implicam um nível de unidade fiscal na Europa que poderia ser um pouco desafiador, devido ao debate em curso entre os formuladores de política monetária.”

O índice FTSEurofirst 300, que mede a oscilação dos principais papéis do continente, subiu 1,5 por cento, para 913 pontos, de acordo com dados preliminares. Por um breve momento, no entanto, o indicador interrompeu os ganhos, após notícias de que a aprovação da Áustria de mudanças no fundo de resgate da zona do euro poderia ser adiada até outubro.

As ações da Finmeccanica foram as de melhor desempenho do dia, saltando 16,9 por cento, em meio a um volume quase quatro vezes maior que a média dos últimos 90 dias. A alta ocorreu após uma notícia de que a General Electric estaria interessada em comprar a Ansaldo STS.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 1,02 por cento, a 5.227 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 3,36 por cento, para 5.340 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,87 por cento, a 2.949 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 2,69 por cento, para 14.140 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 avançou 2,7 por cento, a 8.045 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 encerrou em alta de 1,39 por cento, para 5.912 pontos.