Índice Dow Jones tem pior trimestre em 135 anos de história

O primeiro trimestre do ano foi o pior da história para o índice Dow Jones, que reúne ações das maiores empresas americanas há 135 anos. No período, o índice registrou uma queda de 23%. As perdas foram causadas pelo avanço do coronavírus e seus efeitos sobre a economia.

O Dow Jones recuou 1,84% nesta terça-feira, 31, caindo para 21.917,16 pontos. Há poucas semanas, o índice atingia o patamar de 30.000 pontos. É uma grande reversão de tendência. Em 2019 o índice americano registrou valorização de 30%.

Nesta semana o índice se comportou de forma volátil, refletindo dúvidas dos investidores sobre a extensão da crise do coronavírus. Mas projeções negativas feitas por grandes bancos de investimento, como Goldman Sachs, derrubaram novamente os papéis. Relatório do banco estima que a taxa de desemprego no país alcance 15%. Hoje, o indicador está em 9%. Além disso, a cotação do petróleo voltou a cair 7%, acumulando uma depreciação de 60% no ano.