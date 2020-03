Índice do medo sobe com pandemia de coronavírus e ataque a base no Iraque

São Paulo – O chamado de índice do medo VIX apresenta alta de 17,25% a 55,46 pontos nesta quarta-feira (11). Esse indicador reflete as incertezas dos investidores ao redor do mundo com a disseminação do coronavírus, que foi declarado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“As pessoas vendem porque o preço está caindo, não baseado em fundamentos”, explica Adriano Cantreva, sócio da Portofino Investimentos. É quase um círculo vicioso: “quanto mais cai, mais aparece vendedor”. As dúvidas sobre a extensão da doença ganham força em um dia em que os investidores esperavam medidas mais concretas para conter a disseminação da doença nos Estados Unidos.

Acrescenta-se a isso o ataque a uma base militar iraquiana Taji, que abriga soldados americanos, que foi atacada por 10 foguetes nesta quarta-feira (11). Não há notícias sobre vítimas.

Ainda não houve reivindicações do ataque, e os Estados Unidos acusam facções armadas pró-Irã pela ação.

O Iraque é alvo de manifestações ininterruptas desde outubro do ano passado, com cobrança pela melhora dos serviços básicos e pelo fim da corrupção, com pedido de renúncia para toda a cúpula do governo do país.