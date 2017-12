Iguatemi entra na 1ª prévia da carteira do Ibovespa

São Paulo – As ações ordinárias da administradora de shoppings Iguatemi foi incluída na primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa, com peso de 0,282%.

Outras duas ações que entraram nesse primeira versão foram ações ordinárias do Fleury e Magazine Luiza, com peso de 0,684% e 0,327, respectivamente. A nova carteira vai vigorar de 2 de janeiro de 2018 a 4 de maio de 2018.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Itaú Unibanco PN (10,677%), Vale ON (8,450%), Bradesco PN (8,141%), Ambev S/A ON (6,942%) e B3 ON (4,019%).

A segunda prévia do Ibovespa será divulgada no dia 18 de dezembro e a terceira, no final do mês.