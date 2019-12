Ibovespa volta a subir e renova recorde de fechamento

O Ibovespa voltou a ter fechamento recorde nesta quinta-feira (5) ao subir 0,29% e encerrar em 110.622,27 pontos. No começo da tarde, o principal índice da Bolsa também superou sua maior pontuação intradiária da história ao cravar 111.072,80 pontos.

Parte dessa alta se deve à menor tensão comercial, após o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, Gao Feng, declarar, nesta quinta, que os Estados Unidos e a China estão em “estreito contato”.

Ontem, a Bloomberg noticiou que fontes próximas às negociações confirmaram que um acordo pode estar próximo. Já Gao Feng indicou que os Estados Unidos vão precisar reduzir as tarifas para que um acordo seja firmado. Em Washington, a assessora da Casa Branca disse que a expectativa é de que os EUA façam um bom acordo.

Apesar das declarações, os mercados estrangeiros tiveram dia misto. Nos mercado americano, as bolsas tiveram leve alta, enquanto na Europa o índice Stoxx 600 recuou 0,13%. Na Ásia, as principais praças fecharam em alta, ainda sofrendo os impactos da notícia de ontem, publicada quando as bolsas asiáticas já tinham sido fechadas.

De forma mais direta, o que ajudou o Ibovespa a quebrar mais um recorde foram as ações da Petrobras, tendo como pano de fundo a repercussão do evento organizado ontem (4) pela estatal. Com peso de quase 12% carteira do índice os papéis ordinários e preferenciais da petroleira subiram 1,3% e 1,32%, respectivamente.