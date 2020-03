Ibovespa vai se recuperar?; Já pode declarar o IR e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (02) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Mesmo com 2º caso de coronavírus no Brasil, Ibovespa recuperará perdas?

Bolsas asiáticas fecharam em leve alta na segunda-feira, mas ainda longe de compensar quedas acima de 10% na semana passada

Declaração do IR começa hoje. Veja se é melhor entregar agora ou depois

Quem recebeu rendimentos tributáveis iguais ou superiores a 28.559,70 no ano passado é obrigado a declarar

“Irracionalidade não ajuda”: o recado do diretor da OMS aos investidores

Tedros Adhanonm Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, diz que “precisamos analisar os fatos em vez de entrar em pânico”

Presidente do Uruguai pede que se deixem de lado ideologias no Mercosul

Volta do centro-direita ao poder no Uruguai, após 15 anos de governos de esquerda, é cercado de expectativa do governo brasileiro que espera ter um aliado

Israel tem 3ª eleição em menos de um ano. Alguém conseguirá desta vez?

Como nas últimas eleições, embate entre o Azul e Branco, de oposição, e o premiê Benjamin Netanyahu tem poucas chances de ter um vencedor claro

Balança de fevereiro deve reforçar tendência de queda nas exportações

China foi a maior responsável pelo déficit do Brasil em janeiro e segue como um desafio do comércio exterior devido ao coronavírus

Política e mundo

Coronavírus pode gerar necessidade de reforço orçamentário, diz ministério

Ministério da Saúde estima que gastará R$ 140 milhões para compra dos insumos após o país começar a monitorar o coronavírus

Goldman Sachs prevê 3 cortes de juros pelo Fed até junho com coronavírus

Banco americano não descarta ações emergenciais de outros países para conter impacto negativo do coronavírus

Enquanto você desligou…

S&P 500 fecha em queda pela 7ª vez e sofre maior tombo semanal desde 2008

Dow Jones também fechou em queda, enquanto o Nasdaq teve variação positiva de 0,01%

Metais preciosos na queda livre dos mercados: ouro recua mais de 3%

Temor causado pelo surto de coronavírus estimulou investidores a venderes ativos de forma generalizada

Estes foram os melhores e piores investimentos de fevereiro

Entre os destaques estão os fundos de ações com investimento no exterior

Coronavírus: as ações que mais caíram e as que mais subiram em fevereiro

Avanço da doença ofusca resultados positivos apresentados pelas companhias

Agenda

Nesta segunda-feira (02), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de fevereiro, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Não falamos sobre o ano que vem. Falamos sobre o próximo jogo. E isso é tudo que conseguimos controlar. O resto vai acontecer.” – Bill Belichick, treinador do New England Patriots