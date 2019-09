Ibovespa tem terceira alta semanal e fecha acima dos 103 mil pontos

O Ibovespa teve queda de 0,83% nesta sexta-feira (13) e foi a 103.501,18 pontos. A baixa, porém, foi insuficiente para apagar os ganhos dos últimos dias, que fizeram com que o índice fechasse a semana em alta de 0,59%. Esta foi o terceiro avanço semanal consecutivo, motivado, em partes, pelo esfriamento da tensão comercial entre China e Estados Unidos.

Na quarta-feira (13), a China chegou a isentar alguns produtos importados dos Estados Unidos de tarifas extras. Outro ponto que ajudou o Ibovespa a elevar a pontuação nesta semana foi queda dos juros anunciada pelo Banco Central Europeu. A medida, embora já aguardada pelo mercado, impactou positivamente os mercados. Os juros baixos tende a elevar o volume de negócios nas bolsas, já que os rendimentos de renda fixa se tornam menos atrativos.

Nesta sexta-feira, o Banco Central divulgou o resultado do IBC-Br de julho, que ficou abaixo das expectativas dos investidores. Considerado uma prévia do PIB antes do anúncio oficial do IBGE, o índice ficou negativo em 0,16%. O resultado levantou dúvidas quanto ao crescimento no terceiro trimestre. O IBC-BR de julho também serviu como um contraponto à alta nas vendas do varejo, apresentada pelo IBGE na última quarta.

Destaque do pregão desta sexta, as ações da Marfrig subiram 6,44% após anunciar que vai contratar mais 400 pessoas para trabalhar na fábrica de Promissão, no Estado de São Paulo. Segundo a empresa, a mão de obra extra servirá para atender as exportações para o mercado chinês. Recentemente mais dois frigoríficos da Marfrig foram habilitados para exportar para a China. Com isso, a empresa passou a ter onze unidades habilitadas.

Por outro lado, as ações da Oi tiveram queda de 10,26% ao ter sua nota de crédito rebaixada pela Standard & Poor’s, que mudou a perspectiva da empresa de estável para negativa.

Segundo a agência de rating, o rebaixamento se deu em virtude da menor receita com os serviços de telefonia fixa e da dificuldade de execução do plano de investimentos.

Nesta semana, o Senado aprovou o projeto que altera a Lei Geral das Teles, o que poderia beneficiar a Oi, já que a gigante americana T&T já demonstrou interesse pela empresa, caso o projeto fosse aprovado. Mesmo com sua aprovação na noite de quarta, as ações da Oi tiveram queda de 3,31% no pregão de quinta-feira (12).

Próxima Semana

Brasil e Estados Unidos devem definir os rumos de suas economias na semana que vem, quando as principais autoridades monetárias vão se reunir para decidir se devem ou não voltar a cortar os juros. O mercado aguarda atentamente os resultados dessas reuniões, já que novas quedas podem ser positivas para o mercado acionário.