Ibovespa tem segundo circuit breaker em três dias e entra em bear market

São Paulo – O mercado financeiro teve mais um dia de pânico nesta quarta-feira (11), após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar pandemia de coronavírus (Covid-2019). Embora a medida não exija mudanças na forma como os países devem lidar com a contenção da doença, a notícia impulsionou quedas nas bolsas de valores do mundo inteiro. No Brasil, o circuit breaker – mecanismo que interrompe as negociações por meia hora quando o Ibovespa atinge queda de 10% – foi acionado pela segunda vez em três dias. No pregão, o principal índice da B3 despencou 7,64% e encerrou em 85.171,13 pontos.

Com relação à máxima histórica do índice, de 119.593 pontos, atingida em 24 de janeiro deste ano, o Ibovespa acumula queda de 28,78% – o que, tecnicamente, já caracteriza um bear market, ou seja, um mercado em tendência de queda.

“O cenário mudou. Em 25 anos de mercado, nunca vi dar circuit breaker dia sim, dia não”, comentou Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset.

O movimento de queda teve início logo nos primeiro negócios do dia, mas, se acentuou depois que a OMS declarou pandemia. Segundo Spyer, a notícia publicada pela Reuters de que os Estados Unidos vão manter em caráter sigiloso as reuniões sobre o coronavírus também ajudaram a aumentar a aversão à risco.



Os investidores também estão atentos com a possibilidade de a crise de coronavírus ter impacto direto nos bancos, tendo no radar a notícia de que o Deutsche Bank atrasou o pagamento de 1,25 bilhão de dólares em títulos. “Há uma preocupação com relação ao risco de crédito”, comentou eduardo Guimarães, analista da Levante investimentos.