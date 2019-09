São Paulo – A bolsa paulista começava o último pregão do mês sem um viés claro, acompanhando o cenário também misto nas praças financeiras externas nesta segunda-feira, tendo as negociações comerciais entre os EUA e a China ainda no radar, enquanto no front doméstico o andamento das reformas continua em foco.

Às 10:06, o Ibovespa tinha variação negativa de 0,01%, a 105.068,29 pontos.