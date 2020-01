Ibovespa tem maior queda em dez meses e fica abaixo dos 115 mil pontos

O avanço do surto de coronavírus no mundo, com uma enxurrada de novos casos reportados no final de semana, fez com que as bolsas do mundo todo operassem em queda nesta segunda-feira (27). No Brasil, o Ibovespa caiu 3,29% e encerrou em 114.481,84 pontos. Esta foi a queda mais acentuada desde 27 de março do ano passado, quando o índice recuou 3,57%. Com o resultado, o Ibovespa também reverteu os ganhos de 2020 e passou a acumular queda de 1,01% no ano.

Embora as principais praças acionárias do mundo tenham operado no vermelho, a queda da bolsa brasileira superou até mesmo as registradas em países onde já há casos de infecção confirmados. Nos Estados Unidos, por exemplo, o S&P 500 fechou em baixa de 1,57%. Já no Japão, o Nikkei 225 caiu 2,03%.

Mesmo fisicamente distante do centro da doença, a queda mais acentuada no Brasil pode ser explicada pela próxima relação comercial que algumas das principais companhias do Ibovespa têm com a China, onde já existem mais de 2,7 mil casos confirmados. “Com o mercado chinês fechado [devido ao feriado de uma semana do Ano Novo Lunar], o Brasil sente essa pressão”, disse o diretor de investimentos da Infinity Asset, André Pimentel.

Entre os ativos do Ibovespa, o movimento de queda foi generalizado, com apenas cinco das 74 ações que compõem o índice operando no azul. As maiores quedas foram de exportadoras.

Nesta segunda, os papéis das siderúrgicas CSN e Gerdau ficaram na lanterna, desvalorizando-se 7,94% e 7,78%, respectivamente. Com maior peso no índice, a Vale caiu 6,12%. O setor de papel e celulose, também bastante ligado à China, tiveram um dia bastante negativo, com as ações da Suzano caindo 6,7% e as da Klabin, 4,37%.

Ainda no campo das commodities, as ações ordinárias da Petrobras caíram 4,21% e as preferenciais, 4,33%. A desvalorização ocorre em linha com a contínua queda de preço do petróleo, que acumula depreciação pouco mais de 10%. Segundo o analista da Guide Investimentos, Luís Sobral, a baixa ocorre em razão do menor consumo da China.