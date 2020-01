Ibovespa tem maior queda do ano com economia ainda em ritmo lento

S]ao Paulo – O tom negativo prevaleceu na bolsa paulista nesta quarta-feira e o Ibovespa fechou com a maior queda desde novembro passado, com novos dados sinalizando um desempenho ainda fraco da economia real no Brasil, ditando realização de lucros nas ações, principalmente nos setores de bancos e de consumo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,08%, a 116.359,59 pontos, de acordo com dados preliminares, maior queda percentual desde 26 de novembro do ano passado. Ainda assim, o desempenho acumulado em 2020 está positivo, com elevação de 0,6%.

O volume financeiro no pregão somava 20,5 bilhões de reais, em sessão marcada pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa.