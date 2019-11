Ibovespa tem leve recuperação e volta aos 108 mil

O Ibovespa subiu 0,54% nesta quinta-feira (28) e fechou em 108.290,09 pontos. Com isso, o principal índice da Bolsa recuperou parte das perdas desta semana e se aproximou de uma possível alta semanal, caso feche acima dos 108.692,28 na sexta-feira (29). O pregão também foi marcado pelo menor volume de negociação, devido ao feriado de Ações de Graças nos Estados Unidos.

Pela manhã, o índice chegou abrir em queda, tendo no radar o fato de o presidente americano, Donald Trump, ter sancionado a lei que apoia as manifestações de Hong Kong, contrárias ao governo chinês – e a China reagiu. A medida é vista com cautela por parte dos investidores, já que dificulta um possível acordo preliminar entre os dois países.

Com os principais bancos privados fechando em queda nesta quinta, foram as ações da Petrobras que salvaram o índice de uma possível queda. Com grande peso no Ibovespa, os papéis ordinários e preferenciais da petroleira subiram 0,45% e 0,65%, respectivamente.

A maior alta do Ibovespa, no entanto, ficou a cargo das ações da Yduqs, ex-Estácio. As ações da companhia de educação subiu mais 5,66% nesta quinta e bateu a maior cotação de sua história, fechando em 42,95 reais.

Os papéis da Gol também tiveram desempenho bastante positivo no pregão, subindo 3,92%. A alta ocorre em meio a trégua do dólar, que parou de se valorizar após três recordes nominais consecutivos. Como parte significativa dos gastos das companhias aéreas é em dólar, a alta da moeda americana, geralmente, prejudica os papéis do setor. A ação da Azul subiu 3,45%.

No setor de frigoríficos, a JBS subiu 3,80. com o resultado, a ação da companhia reverteu as quedas do mês e passou a ter alta de 0,64% em novembro. Embora tenha tido um ano positivo, chegando a dobrar de valor, o papel vinha de queda de 13,72% em outubro.

A Minerva, por sua vez, vem tendo seu melhor mês do ano. Nesta quinta-feira, a ação ordinária da empresa de proteína animal subiu mais 5,63%, totalizando alta de 43,42% no ano. “A Minerva estava mais bem posicionada que outras do setor para pegar a alta do preço do boi”, afirmou Luís Sobral, analista da Guide Investimentos.

O varejo teve mais um dia positivo na Bolsa, liderado pelas ações das Lojas Marisa, que subiram 7,6%. Nesta quinta, também se apreciaram os papéis da Centauro (2,25%), Renner (1,19%), Lojas Americanas (3,14%) e Via Varejo (3,87). Os papéis da Magazine Luiza se mantiveram estáveis em 45,60 reais, cotação muito próxima do que muitas casas consideram ser seu preço-alvo.

Sem quedas abruptas entre os papéis do Ibovespa, destacam-se as ações da Gerdau, que pararam de subir após sequência de forte valorização.

O dia também foi positivo para o real, interrompeu a sequência de desvalorização frente ao dólar. Nesta quinta, a moeda americana caiu 1% e fechou sendo negociada por 4,216 reais.