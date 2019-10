São Paulo — A bolsa paulista adotava viés positivo nos primeiros negócios desta sexta-feira, com Banco do Brasil liderando as altas do Ibovespa após oferta secundária de ações e tendo de pano de fundo noticiário econômico misto da China.

Às 11:13, o Ibovespa subia 0,17 %, a 105.198,56.