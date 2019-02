Ibovespa tem leve alta enquanto mercado segue com foco na Previdência

A bolsa paulista fechou com o Ibovespa azul nesta quinta-feira, após sessão volátil marcada por bateria de resultados corporativos, enquanto investidores continuaram repercutindo a proposta de reforma da Previdência e monitorando Wall Street.

Índice de referência do mercado acionário, o Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,14 por cento, a 96.682,98 pontos, de acordo com dados preliminares, após oscilar da mínima de 95.793,10 pontos à máxima de 97.231,40 pontos.

O volume financeiro somava 15,04 bilhões de reais.