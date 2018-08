Ibovespa tem dia de recuperação e sobe 2,16% com ajuda de estrangeiros

São Paulo – A bolsa paulista teve recuperação nesta quarta-feira, com o Ibovespa fechando em alta de mais de 2 por cento, após atingir mínima em quase seis semanas na véspera, em meio à cobertura de posições vendidas e presença de estrangeiros, embora persistam as preocupações com o quadro eleitoral no país.

Segundo dados preliminares, o principal índice de ações da B3 subiu 2,16 por cento, a 76.801,36 pontos, revertendo uma fraqueza do começo do dia, quando chegou a cair 0,4 por cento. O volume financeiro alcançava quase 9 bilhões de reais.