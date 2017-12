Ibovespa tem cinco novos componentes em 3ª prévia da carteira

São Paulo – A terceira e última prévia da carteira teórica do Ibovespa que vai vigorar no período de janeiro a abril de 2018 confirmou a entrada das cinco ações já indicadas nas duas prévias anteriores e suspendeu a saída da Marfrig, de acordo com dados da B3.

As units de Sanepar e Via Varejo, que haviam entrado na segunda prévia, foram confirmadas na terceira versão, que manteve ainda a entrada das ações de Fleury, Iguatemi e Magazine Luiza, que já constavam nas duas prévias anteriores.Já as ações da Marfrig, que haviam sido retiradas na segunda prévia, voltaram a compor a carteira teórica para o período de janeiro a abril de 2018.

Com a nova configuração, o Ibovespa passará a ter 64 papéis em sua composição, ante 59 na carteira vigente até esta quinta-feira.

O peso previsto na terceira prévia para as ações do grupo de medicina diagnóstica Fleury no Ibovespa é de 0,701 por cento, enquanto Iguatemi tem participação de 0,263 por cento e Magazine Luiza deve responder por 0,415 por cento. As units da Sanepar aparecem com peso de 0,309 por cento e as da Via Varejo entram com participação de 0,265 por cento.

AS três ações de maior peso para os quatro primeiros meses de 2018 são Itaú Unibanco PN, com 10,492 por cento, seguido por Vale ON e Bradesco PN, com 9,946 e 7,755 por cento, respectivamente.

Ambev ON e Petrobras PN aparecem na sequência, com participações de 6,875 e 5,251 por cento, respectivamente.