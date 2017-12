Ibovespa tem 5 novos papéis e 1 saída em 2ª prévia da carteira

São Paulo – A segunda prévia da carteira do Ibovespa que vai vigorar no período de janeiro a abril de 2018 confirmou a entrada das três ações já indicadas na primeira prévia e a inclusão de outros dois papéis, além de uma saída, de acordo com dados da B3 nesta segunda-feira.

As units de Sanepar e Via Varejo entraram na segunda prévia, somando-se às ações de Fleury, Iguatemi e Magazine Luiza, que já apareceram na primeira versão da carteira e foram confirmadas na segunda prévia do índice.

Já as ações da Marfrig deixam a carteira teórica, de acordo com os dados da segunda prévia.

Se confirmadas as informações, a carteira teórica do Ibovespa passará a 63 papéis em sua composição, ante 59 na carteira vigente até o fim do ano.

O peso previsto na segunda prévia para as ações do Fleury no Ibovespa é de 0,705 por cento, enquanto Iguatemi teria participação de 0,273 por cento e Magazine Luiza deve responder por 0,338 por cento. As units da Sanepar aparecem com peso de 0,266 por cento e as da Via Varejo entram com participação de 0,254 por cento.

A três ações de maior peso para os quatro primeiros meses de 2018 seguem Itaú Unibanco PN, com 10,561 por cento, seguido por Vale ON e Bradesco PN, com 9,647 e 7,957 por cento, respectivamente.

Ambev ON e Petrobras PN aparecem na sequência, com participações de 6,897 e 5,126 por cento, respectivamente.

Ainda será divulgada uma terceira versão, no último pregão do período de vigência da carteira atual.