Ibovespa sobe 4% e retoma perdas de sexta com melhora de cenário político

A bolsa brasileira voltou a subir forte nesta terça-feira, 28, com a menor instabilidade política no Brasil e com a perspectiva de alguma retomada da atividade econômica, após sinais de afrouxamento de quarentenas no exterior. O Ibovespa, principal índice de ações, subiu 3,93% e encerrou em 81.312,23 pontos. Com isso, a bolsa retoma o patamar dos 80.000 pontos perdido na sexta-feira, 24.

A expectativa de que alguns dos países mais atingidos pelo coronavírus covid-19, como Itália e Espanha, comecem reabrir a economia tem feito as bolsas de valores subirem desde o início desta semana. Nos Estados Unidos, alguns estados também se preparam para reabertura dos comércios. No Texas, o procedimento deve começar já na sexta-feira,1.

No mercado brasileiro, parte do bom humor é reflexo da menor turbulência política, depois de o presidente Jair Bolsonaro transmitir maior autonomia ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Ontem, Bolsonaro disse que ele é a única pessoa responsável por decidir o futuro da economia do país.

“Hoje a gente vê que a saída de Guedes era apenas boatos. Essa harmonização dele com o presidente também acaba melhorando o clima político entre o planalto e o legislativo”, afirmou Rafael Panonko, analista da Toro Investimentos.

Apesar de ver uma melhora do cenário, Gustavo Bertotti, economista da Messem Investimentos, acredita que as questões políticas ainda são “preocupantes”. Segundo ele, as alegações de Moro contra Jair Bolsonaro que estão sob investigação, futuramente, podem ter impactos negativos na bolsa.

O resultado positivo do primeiro banco a publicar o balanço do primeiro trimestre também ajudou. Nesta manhã, o Santander Brasil divulgou que seu lucro líquido subiu cerca de 10% com relação ao mesmo período do ano passado. Na bolsa, as ações da companhia dispararam 11,47%.

Na esteira do Santander, outros grandes bancos tiveram altas acentuadas, o que ajudou a puxar o Ibovespa para cima, devido a alta participação do setor no índice. As ações do Itaú, equivalente a cerca de 10% do Íbovespa, subiram 8,25%. Os papéis do Banco do Brasil e do Bradesco avançaram 13,43% e 8,77%, respectivamente.

“É um resultado expressivo. Mas, os impactos do coronavírus devem ser sentidos mais no segundo trimestre”, disse Bertotti.

Já os papéis da Via Varejo voltaram a liderar as altas do Ibovespa, subindo 19,42%. Ontem, quando anunciou a compra de uma empresa de tecnologia e logística para fortalecer suas operações de vendas digitais, as ações da varejistas subiram 18%. Parte do otimismo também se deve às vendas da empresa, que seguem relativamente fortes, apesar da quarentena.

Embora as bolsas da Europa tenham tido um dia positivo, nos Estados Unidos, os principais índices tiveram leve queda, após dados sobre a confiança do consumidor terem saído abaixo das expectativas. ]

Além das melhora do ambiente político, Bertotti vê a alta mais forte no Brasil como resultado de uma correção da queda mais acentuada de sexta-feira, quando, pressionado pela saída de Moro, o Ibovespa havia fechado em queda de 5,45%, destoando do tom positivo no exterior.