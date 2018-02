Ibovespa sobe pelo 8º dia e renova máxima

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista fechou no azul pelo oitavo pregão seguido nesta sexta-feira e acumulou alta de quase 3 por cento na semana, em uma sessão marcada por noticiário corporativo intenso e com o mercado minimizando o impacto de um novo rebaixamento da nota de crédito do Brasil.

Com base em dados preliminares, o Ibovespa subiu 0,35 por cento, a 86.990 pontos, renovando máxima de fechamento. Na semana, o índice acumulou ganho de 2,9 por cento. O giro financeiro era de 11,8 bilhões de reais.