Ibovespa sobe pelo 2º dia com ajustes de posições

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista fechou em alta pelo segundo dia consecutivo e acima da marca de 73 mil pontos, apoiado em ganhos com ações de grandes bancos e commodities antes de um final de semana prolongado pelo feriado da Consciência Negra, na próxima segunda-feira.

O Ibovespa subiu 1,28 por cento, a 73.437 pontos. Na semana, o indicador teve valorização de 1,76 por cento. Em 2017, a alta acumulada é de 21,9 por cento. O giro financeiro nesta sexta-feira foi de 7,77 bilhões de reais.

Segundo operadores, investidores aproveitaram a véspera de feriado para ajustar posições para o vencimento de opções sobre ações na B3, que ocorre na terça-feira que vem.

A expectativa entre os participantes é de maior volatilidade na próxima semana, com os mercados esvaziados pelo fechamento da bolsa paulista na segunda-feira e de Wall Street na quinta-feira, para o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.

O noticiário político brasileiro também pode adicionar volatilidade aos negócios, com as atenções voltadas para as reformas ministerial e da Previdência. As articulações do presidente Michel Temer para reorganizar sua base no Congresso Nacional e destravar a votação de medidas importantes seguem em foco.

De acordo com o relatório de despesas e receitas do 5º bimestre divulgado nesta sexta-feira, o governo federal descongelou 7,516 bilhões de reais do Orçamento de 2017, após elevar as receitas esperadas com concessões, precatórios e arrecadação. Desse total, 593,45 milhões de reais serão usados para emendas parlamentares.

Destaques

– PETROBRAS PN avançou 1,33 por cento, e PETROBRAS ON ganhou 1,04 por cento, reagindo ao forte desempenho dos preços do petróleo e ao anúncio de captação de 1 bilhão de dólares para alongamento de dívida, assim como novidades quanto ao seu plano de desinvestimentos da estatal. A petrolífera anunciou nesta manhã o início de fase não vinculante para venda de três conjuntos de campos terrestres no Rio Grande do Norte e na Bahia.

– VALE ON se valorizou 0,98 por cento, em dia de ganhos para o minério de ferro, que voltou a subir em Dalian, na China. Entre outras notícias relevantes, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais firmaram um aditivo ao acordo fechado com a mineradora Samarco e seus controladores em janeiro, visando maior inclusão dos atingidos pelo rompimento de uma das barragens da empresa, há dois anos, nas discussões sobre reparações.

– CSN ON avançou 5,03 por cento, entre os destaques positivos do Ibovespa, enquanto USIMINAS PNA avançou 1,51 por cento e GERDAU PN subiu 2,83 por cento.

– ITAÚ UNIBANCO PN avançou 1,38 por cento e BRADESCO PN subiu 1,76 por cento, reforçando o viés altista do Ibovespa, dado o peso dessas ações em sua composição. Ainda no setor financeiro, BANCO DO BRASIL ON teve valorização de 1,68 por cento e SANTANDER UNIT de 1,21 por cento.

– OI PN ganhou 1,8 por cento, mas OI ON perdeu 1,77 por cento, tendo no radar a decisão do juiz responsável pela recuperação judicial da operadora que proibiu que os novos diretores Hélio Costa e João Vicente Ribeiro interfiram no processo.

– JBS ON recuou 1,53 por cento, tendo o pior desempenho do índice, conforme investidores aproveitaram a última sessão antes do feriado para embolsar parte dos ganhos obtidos após a divulgação do balanço do terceiro trimestre no início da semana.