Ibovespa sobe no último pregão do ano; tem ganho de 26,8% em 2017

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice acionário da bolsa paulista encerrou em alta nesta quinta-feira, acumulando valorização de quase 27 por cento em 2017, com investidores aproveitando a baixa liquidez típica do último pregão do ano para ajustar suas posições e carteiras.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa fechou com ganho de 0,41 por cento, a 76.387 pontos, no nível mais alto desde 25 de outubro. Também conforme pré-ajuste de fechamento, o indicador subiu 6,13 por cento em dezembro e 26,8 por cento em 2017. O giro financeiro do pregão era de 4,73 bilhões de reais.