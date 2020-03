Ibovespa sobe mais de 3% puxado por Petrobras

São Paulo – O Ibovespa subia na manhã desta terça-feira (10), após registrar a maior queda desde 1998 na pregão anterior, quando fechou em queda de 12,17%. Às 11h14, o principal índice da B3 avançava 4,74% e ficava em 90.148 pontos. O tom de recuperação ocorre em linha com as principais bolsas internacionais. Na Europa, o índice Stoxx 600 subia 1,37% enquanto o americano S&P 500 avançava 2,6%.

“Altas como as verificadas nesta manhã são normais após sessões como a de ontem, em que o mecanismo de circuit breaker e ocorre enquanto o mercado avalia o novo patamar de preços do mercado”, escreveram analistas da Guide Investimentos em relatório a clientes.

Na segunda-feira (9), mercados do mundo todo foram pressionados pela desvalorização do barril de petróleo, que chegou a cair mais de 30%, após a Arábia Saudita anunciar uma política agressiva de preços. Com isso, as ações da Petrobras, que encerraram em queda superiores a 30%. Nesta sessão, as ações da Petrobras entraram em um longo leilão de abertura e abriram em alta de mais de 16%, puxando o Ibovespa para cima. Passada a euforia, as ações ordinárias e preferenciais da estatal subiam 7,8% e 9,8%, respectivamente. Do mesmo segmento, as ações da PetroRio saltavam 7%.

O barril de petróleo se valorizava pouco mais de 8%, tendo como pano de fundo a reunião convocada pela Rússia para discutir uma possível cooperação com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Com base nas expectativas de que tanto a Arábia Saudita quanto a Rússia aumentem a produção de petróleo, analistas da XP Investimentos não veem uma melhoria estrutural no setor de óleo e gás no curto prazo. “Não é possível ter uma visão estruturalmente positiva para preços de petróleo sem sinalizações positivas tanto do lado da demanda como do lado da oferta”, escreveram em relatório.

De acordo com Pedro Galdi, analista da Mirae Asset, o discurso do presidente americano Donald Trump sobre medidas para aliviar efeitos do coronavírus e o menor número de novos casos registrados na China ajudaram a reduzir o pânico no mercado financeiro.

Além das ações da Petrobras, as ações da Vale também impulsionavam o Ibovespa, subindo 8,54%. Em Dalian, na China, o minério de ferro subiu 4,9% e fechou cotado a 95,49 dólares por tonelada. Com a valorização da commodity no radar, os papéis das siderúrgicas CSN, Gerdau e Usiminas tinham respectivas altas de 8,07%, 6,57% e 7,7%.