Ibovespa sobe mais de 2% e atinge a marca recorde de 118 mil pontos

Após duas sessões de ajustes no final de dezembro, o Ibovespa registrava firme alta nesta quinta-feira, sendo guiado principalmente pelo otimismo nos mercados internacionais diante do alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China, com o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmando que a assinatura de um acordo de primeira fase ocorrerá dia 15 de janeiro na Casa Branca.

“O fato de (a assinatura do acordo) deixar de ser uma expectativa para uma realização concreta, é motivo suficiente para animar os investidores”, afirmou Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe da Levante Investimentos em comunicado.

Também animou investidores a medida do banco central da China de cortar depósito compulsório em 50 pontos-base, a partir de 6 de janeiro, o que liberará 800 bilhões de iuanes (114,91 bilhões de dólares) em fundos para dar suporte à economia em desaceleração.

No Brasil, a terceira prévia do Ibovespa manteve as entradas de Carrefour Brasil, Hapvida, Cia Hering e SulAmerica, além de acrescentar os papéis da Totvs. A nova composição do índice começará a valer a partir da próxima segunda-feira.