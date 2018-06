Ibovespa sobe em linha com movimento no exterior

São Paulo – O principal índice acionário da B3 subia nesta sexta-feira, acompanhando o movimento mais positivo no exterior e ganhando fôlego para voltar a operar acima dos 72 mil pontos.

Às 11:43, o Ibovespa subia 1,42 por cento, a 72.787 pontos. O giro financeiro era de 2,4 bilhões de reais.

O mercado acionário aproveitava o alívio nas preocupações em torno da guerra comercial entre Estados Unidos e China para engatar o segundo pregão no azul, embora ainda caminhe para fechar o mês em queda.

Nesta sessão, com o cenário de aversão a risco mais ameno, o índice de ações de países emergentes avançava 2,06 por cento.

“O mercado está aproveitando esse momento que acordou bem lá fora para melhorar um pouco os resultados das carteiras no final de mês, que também tem virada de trimestre e de semestre”, disse o gerente de renda variável da H.Commcor, Ari Santos.

DESTAQUES

– B2W ON avançava 6,04 por cento e liderava os ganhos do índice após analistas do Morgan Stanley elevarem o preço-alvo da ação para 27 reais, ante 21 reais, com recomendação “equal weight”.

– JBS ON tinha alta de 2,24 por cento, reagindo à notícia publicada pelo site da revista Veja, de que o fundo soberano do Catar estaria estudando comprar a fatia do BNDES na empresa brasileira de alimentos. Em comunicado, a JBS disse que “não tomou conhecimento sobre qualquer possível negociação envolvendo ações de sua emissão”.

– PETROBRAS PN e PETROBRAS ON ganhavam 2,83 por cento e 2,43 por cento, respectivamente, em dia de ganhos para os preços do petróleo no mercado internacional.

– VALE ON subia 1,51 por cento, em linha com o movimento dos contratos futuros do minério de ferro na China. Também no radar estava a informação de que a mineradora brasileira recebeu 690 milhões de dólares referentes a contratos de venda antecipada de cobalto, com entrega a partir de 1º de janeiro de 2021, que irão permitir destravar investimentos de 1,7 bilhão de dólares para a expansão da mina de Voisey’s Bay, no Canadá.

– ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 1,61 por cento e BRADESCO PN tinha alta de 1,21 por cento, corroborando o viés positivo do índice devido à relevante participação em sua composição. SANTANDER UNIT subia 1,8 por cento e BANCO DO BRASIL ON avançava 1,67 por cento.