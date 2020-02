Mercado chinês não assusta e Ibovespa sobe em linha com bolsas ocidentais

São Paulo – A reabertura da bolsa de Xangai, que fechou o pregão desta segunda-feira (3) em queda de 7,72%, não assustou os investidores ocidentais. Na Europa e nos Estados Unidos, os mercados operaram em alta e por aqui não foi diferente. Neste começo de semana, o Ibovespa subiu 0,76% e encerrou em 114.629,21 pontos. O movimento de recuperação ocorre após o índice ter o pior desempenho semanal em mais de 5 meses.

“A queda da bolsa chinesa foi um ajuste porque ela estava fechada na última semana devido ao feriado e Ano Novo Lunar. Então não surpreendeu” afirmou Luís Sales, analista da Guide Investimentos.

Para mitigar uma volatilidade ainda mais acentuada no mercado local, o Banco Central chinês injetou 174 bilhões de dólares em liquidez por meio de reverse repos (compromisso de revenda dos ativos no futuro). “O estímulo teve reflexos na melhora dos ânimos do mercado”, disse Sandra Peres, analista da Terra Investimentos.

Segundo Peres, os dados sobre a indústria dos Estados Unidos também ajudaram a impulsionar os negócios nesta segunda. Divulgado hoje (3), o ISM industrial americano de janeiro ficou em 50,9 pontos – acima dos 50 pontos, que divide expansão da contração da atividade. A expectativa de economistas consultados pela Reuters era a de que o ISM ficasse em 48,5 pontos.

Na Bolsa, a alta do Ibovespa foi impulsionada, principalmente, pelo setor financeiro. Entre eles, os papéis da B3 lideraram o movimento de apreciação, com valorização de 3,92%. Em baixa no ano, os grandes bancos também tiveram uma sessão positiva, com Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, subindo 0,29%, 0,64%, 0,49%, respectivamente. Com menor peso no índice, o Santander recuou 0,5%.