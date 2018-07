Ibovespa fecha em alta em dia cheio de balanços e com política em foco

São Paulo – O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, mas longe da máxima da sessão, em meio à piora dos pregões em Wall Street, em sessão com abundante noticiário corporativo e expectativas relacionadas ao cenário político-eleitoral.

O principal índice de ações da B3 subiu 0,58 por cento, a 79.866,10 pontos. Na máxima, chegou a 80.250 pontos. O volume financeiro somou 8,66 bilhões de reais.

Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 1,65 por cento, a quinta semana seguida de alta. No mês, contabiliza uma valorização de 5,92 por cento.

“A bolsa tentou se firmar após pesquisa eleitoral, mas o Tio Sam não cooperou”, disse um operador de uma corretora no Rio de Janeiro, referindo-se à queda nas bolsas dos Estados Unidos, pressionadas principalmente por ações do setor de tecnologia.

Em Wall Street, o índice S&P 500 encerrou em baixa de 0,66 por cento, com resultados fracos das principais empresas de tecnologia pressionando uma forte queda no setor.

No front doméstico, além da temporada de balanços de trimestrais, profissionais da área de renda variável também citaram como componente positivo para os negócios expectativas relacionadas à corrida presidencial.

Pesquisa de intenção de votos divulgada pela XP Investimentos mostrou mais cedo que o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, cresceu levemente, dentro da margem de erro.

No cenário sem candidato do PT, o tucano apareceu com 10 por cento dos votos, ante 9 por cento no levantamento anterior, junto com Ciro Gomes (PDT) e atrás de Jair Bolsonaro (PSL), com 23 por cento, e Marina Silva (Rede), com 12 por cento.

“Houve movimento de zeragem de posições vendidas devido a essa melhora do Alckmin”, disse o chefe da área de renda variável da corretora de um importante banco em São Paulo.

Destaques

– VALE avançou 1,27 por cento, respondendo pela maior contribuição positiva individual noIbovespa, dada a sua fatia relevante na composição do índice, na esteira de nova alta do preço do minério de ferro à vista na China.

– PETROBRAS PN subiu 1,85 por cento, tendo como pano de fundo a cena política, além de noticiário da estatal, incluindo acordo de leniência e que busca ampliar mercado na China, enquanto o petróleo recuou.

– BRADESCO PN e ITAÚ UNIBANCO PN fecharam com altas de 1,11 e 0,54 por cento, respectivamente, após fortes perdas na véspera, com o setor bancário como um todo no azul. BANCO DO BRASIL subiu 1,23 por cento e SANTANDER BRASIL UNIT avançou 2,56 por cento.

– USIMINAS PNA encerrou em alta de 0,22 por cento, recuperando-se no final do pregão, acompanhando o ímpeto de ações de siderúrgicas, após passar boa parte do dia no vermelho em razão de balanço do segundo trimestre com prejuízo e queda do resultado operacional medido pelo Ebitda. CSN subiu 7,39 por cento e GERDAU PN avançou 3,57 por cento.

– LOJAS RENNER caiu 3,29 por cento, revertendo os ganhos do começo da sessão. A empresa divulgou na noite da véspera balanço de segundo trimestre que mostrou desaceleração no crescimento das vendas mesmas lojas para 2,5 por cento ante 6,4 por cento um ano antes. Durante teleconferências nesta sexta-feira, executivos da empresa afirmaram que veem potencial de entrega de expansão de margem bruta no terceiro trimestre, apesar do nível maior dos estoques gerado pelas vendas mais fracas entre abril e junho.

– LOCALIZA ON cedeu 2,4 por cento, mesmo após alta de quase 10 por cento no lucro líquido do segundo trimestre, para 141,9 milhões de reais. A Coinvalores disse que o resultado ficou aquém do esperado.