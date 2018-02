Ibovespa sobe e renova máximas com fluxo e após ata do Fed

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista fechou em alta pelo sexto pregão seguido nesta quarta-feira, indo acima dos 87 mil pontos pela primeira vez na história mais cedo, diante da manutenção de fluxo de investidores e com a ata do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, sinalizando que manterá ritmo gradual de aumento de juros na maior economia do mundo.

Com base em dados preliminares, o Ibovespa fechou em alta de 0,37 por cento, renovando máxima de fechamento aos 86.123 pontos, após atingir mais cedo também a maior cotação histórica intradia, aos 87.358 pontos. O giro financeiro era de 13,46 bilhões de reais.