Ibovespa sobe com ambiente externo positivo

São Paulo – O Ibovespa subia nos primeiros negócios desta quarta-feira (4), em linha com as principais bolsas de valores do mundo. A melhora do ambiente externo foi impulsionada pelos desdobramentos da eleição presidencial americana, que apontou o candidato Joe Biden como o grande vencedor desta superterça do Partido Democrata. O Ibovespa subia 1,40% por volta das 10h55 e ficava em 107.007 pontos.

“Uma disputa entre Biden e Donald Trump reduziria a volatilidade do mercado. Seria o famoso ‘tanto faz’. Mas é claro que o Trump prefere uma disputa contra o Bernie Sanders [mais alinhado à esquerda]”, disse Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.

Com grande peso no Ibovespa, as ações da Vale sustentavam o índice, subindo 2,37%. Na outra ponta, os papéis do IRB Brasil despencavam mais de 25%, após o megainvestidor Warren Buffett negar ser acionista da empresa. A informação, noticiada pelo jornal O Estado de S. Paulo, chegou a fazer o ativo se valorizar 6,66% na semana passada.