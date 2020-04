Ibovespa sobe com possível reabertura de parte da economia americana

O Ibovespa subia nos primeiros negócios desta quinta-feira, 16, com os investidores à espera de que o presidente Donald Trump revele seus planos para reativar parte da economia americana, com a expectativa de que o pico do coronavírus já tenha passado em algumas regiões dos Estados Unidos. Às 10h24 o principal índice brasileiro de ações subia 1,15% e marcava 79.736 pontos.

Desde a última semana, a possibilidade de a quarentena ser afrouxada em cidades americanas menos afetadas pela doença vem ganhando força entre os investidores.

Com o maior otimismo no radar, o preço do petróleo, que vinha sendo um gatilho negativo para o mercado, operava em alta. “A reabertura da economia americana e com algumas indústrias da Europa anunciando volta da produção acaba aumentando a demanda por petróleo. Mas é tudo muito gradual”, disse Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Nesta manhã, o mercado também aguardava os dados semanais de pedido de auxílio desemprego, que ficaram em 5,25 milhões. A quantia, embora tenha ficado levemente acima do esperado pela média dos economistas, foi inferior à da semana anterior, quando foram registrados 6,6 milhões de pedidos.

Embora os Estados Unidos já contabilizem mais de 22 milhões de pedidos de seguro desemprego em quatro semanas, Laatus vê os números de hoje como um alívio para os mercados. “O fato de ter vindo menos pior, deu uma tranquilizada.”