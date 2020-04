Ibovespa sobe com corte de juros e exterior positivo no radar

O Ibovespa ensaia mais um dia favorável, nesta quinta-feira, 23. Parte do bom humor do mercado brasileiro se deve à perspectiva de cortes de juros e ao “Plano Marshall brasileiro”, que prevê gastos em obras públicas para retomar a economia. Embora não tenha o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, parte dos investidores vê o projeto com bons olhos. Às 10h36, o principal índice brasileiro de ações avançava 0,93% e marcava 81.437,70 pontos.

O cenário externo também ajuda, com os índices acionários americanos operando em alta, após os pedidos de seguro desemprego voltarem a cair nos Estados Unidos. Referente a última semana, o dado quase em linha com as expectativas, apontando para 4,427 milhões de pedidos. Embora muito acima do normal, a quantia é inferior aos 5,237 milhões registrados anteriormente. Na pior semana, os Estados Unidos chegaram a registrar mais de 6 milhões de pedidos de seguro desemprego.

“Os pedidos estão caindo a cada semana. Isso aumenta a expectativa de uma reabertura econômica”, disse Jefferson Latus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Apesar dos números positivos, os índices de gerente de compra (PMI) da Europa decepcionaram. Na Zona do Euro, o PMI composto ficou em 13,5 pontos, bem distante dos 23,8 pontos projetados pelo mercado e dos 50 pontos que delimitam o crescimento da atividade econômica da contração. “Os dados vieram muito ruins”, comentou Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Nos Estados Unidos, os PMIs vieram pouco abaixo das expectativas.

Na sessão, os papéis da Via Varejo lideravam as altas do Ibovespa, subindo mais de 5%, com as expectativas de que os juros menores e uma reabertura da economia brasileira favoreçam o setor. Ontem, 22, o governo do estado de São Paulo anunciou um plano para que a população volte de forma gradualmente às suas atividades a partir do próximo dia 10.

As ações da Petrobras, com grande peso no índice, avançavam mais de 2%, tendo no radar o preço do barril de petróleo, que se recupera das recentes perdas. Nesta manhã, o petróleo WTI, negociado nos Estados Unidos, disparava 24% enquanto o petróleo brent, referência para a política de preços da estatal, saltava 8,5%.

Na ponta negativa, figuravam os papéis da CVC, em queda de mais de 4%. Nesta manhã, a companhia anunciou um plano de capitalização para reforçar o balanço da empresa. No ano, a agência de turismo acumula queda de mais de 60% na bolsa. Junto com as companhias aéreas, a empresa é tida como uma das mais atingidas pelos efeitos do coronavírus.